تكبيرات عيد الفطر 2021 مكتوبة

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 2021، يبحث المصلون عن تكبيرات العيد لسماعها والاستمتاع بها.

ويبحث المسلمون بشكل مستمر عن تكبيرات عيد الفطر لسماعها لذا يحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر تكبيرات العيد مكتوبة، وكيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2021.

وتعد تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وصيغته لم يرد شىء بخصوصها فى السُّنَّة الْمُطَهَّرة، والصيغة المشهورة التى درج عليها الكثيرون شرعية وصحيحة، ومن ادعى أن قائلها مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث حجر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيَّد الْمُطْلَق بلا دليل، وذلك بحسب ما قالته دار الإفتاء.

ودرج من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).

وهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وتسعى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لتقديم كل ما هو جديد إليكم، فتطرح لكم تكبيرات عيد الفطر المبارك 2021.

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