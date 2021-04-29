الكشف عن إصابة جنود "إسرائيليين" بالسرطان بسبب "القبة الحديدية"

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن إصابة عددا من الجنود والمجندات "الإسرائيليين" بمرض السرطان، خلال أو بعد خدمتهم العسكرية بالقرب من بطاريات القبة الحديدية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مجموعة من الجنود والمجندات "الإسرائيليين"، الذي خدموا في الدفاعات الجوية، تحديدا بالقرب من بطاريات القبة الحديدية، أعلنوا عن أصابتهم بمرض السرطان.

وأضافت، أن هؤلاء الجنود والمجندات، أعلنوا عن إصابتهم بمرض السرطان، مع اقتراب انتهاء خدمتهم العسكرية، أو بعد عدة شهور من تحررهم من الخدمة، مبينة ان ابحاث طبية جديدة كشفت أن أعلى نسبة للإصابة بمرض السرطان داخل الجيش ، هي في أوساط العاملين بمجال الدفاعات الجوية.

ونقلت يديعوت، عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: إن هذه المعطيات ليست شاذة، وأن الإصابة بمرض السرطان في صفوف جنود الجيش، ليس أمرا غريبا.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن التحقيق الكامل بهذه القضية، سوف يتم نشره غدا، في الملحق الأسبوعي للصحيفة، الذي ينشر كل يوم جمعة باسم "سبعة أيام".