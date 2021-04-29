ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

دخل اليوم الخميس 29/4/2021، ثلاثة أسرى من محافظة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة، أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد نادي الاسير، إن الأسرى نزيه محمد نجيب زيد من قرية نزلة زيد والمحكوم مدى الحياة، والاسيرين اشرف حسني محمد علاونة، ويوسف حسن يوسف خليلية من بلدة جبع، والمحكومين بالسجن 20 عاما، دخلوا أعوامهم الـ19 في سجون الاحتلال.

ويُعاني الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4500 أسيرًا في سجونها بينهم 160 طفلاً، و41 سيدة.