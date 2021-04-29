"كورونا غزة".. 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس 29/4/2021، تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، ان 723إصابة جديدة سجلت في القطاع بعد اجراء 2555 فحص مخبري، فيما سجل 1404 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا.

واشارت الوزارة في تقريرها الى ان اجمالي التراكمي للمصابين وصل الى 100405 اصابة، واجمالي عدد حالات الوفاة الي 884 حالة.

واوضحت ان اجمالي الحالات النشطة بلغ 13610 حالة، واعداد حالات التعافً وصلت الى 85911 حالة.

وبينت الوزارة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلي 334 حالة، و الحالات الخطيرة والحرجة إلى 243 حالة.

وفيما يخص التطعيمات، قالت الوزارة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 36781 شخص