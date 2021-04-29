الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المزارعين شرق خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،صباح اليوم الخميس 29/4/2021، النار صوب اراضي المزارعين شر محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال المتمركزة قرب موقع "كيسو فيم" العسكري فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وتطلق قوات الاحتلال بشكل يومي نيران رشاشاتها تجاه المزارعين والأراضي الزراعية ومنازل المواطنين شرق محافظات القطاع، وصوب الصيادين في عرض بحر القطاع، ضمن انتهاكاتها اليومية لاتفاق التهدئة مع المقاومة برعاية مصرية.