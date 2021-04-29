انتعاشة في سوق الذهب في مصر

تلقت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 29/4/2021، دعما من قرار تثبيت الفائدة في مصر وأمريكا، بالرغم من تراجع الثمين عالميا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة الخميس، وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، مقرا بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.

كما أبقى البنك المركزي المصري أسعار فائدة ليلة واحدة دون تغيير، الأربعاء، قائلا إن التضخم استقر وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا.

وكانت أسعار الذهب في مصر، قد استهلت تعاملات الأربعاء، على تراجع، بالتزامن مع التراجع الكبير للأسعار العالمية للمعدن الثمين، قبل أن تعاود الصعود بختام التعاملات.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات ختام الأربعاء إلى 892.5 جنيه، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 781 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669.5 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 520.75 جنيه، وارتفع جرام الذهب عيار 12 إلى 446.25 جنيه.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1782 دولارا، فيما زاد سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6248 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء لأقل مستوى في أسبوع، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي تم إعلانه في وقت لاحق.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 0625 بتوقيت جرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل/نيسان الجاري عند 1765.70 دولار في وقت سابق من الأربعاء.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل/نيسان الجاري ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.