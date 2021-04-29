سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس- سعر جرام الذهب

يبحث المواطنون بشكل دائم عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/4/2021، سواء بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعد سعر الذهب في فلسطين اليوم معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين واسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.34 شيكل $57.32

سعر الذهب عيار 22 170.81 شيكل $52.54

اسعار الذهب عيار 21 163.05 شيكل $50.15

اسعار الذهب عيار 18 139.76 شيكل $42.99

سعر الذهب عيار 14 108.70 شيكل $33.43

سعر الذهب عيار 12 93.17 شيكل $28.66

اسعار أوقية الذهب 5,795 شيكل $1,783

اسعار جنيه الذهب 1,304 شيكل $401.22

اسعار كيلو الذهب 186,339 شيكل $57,315

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 إبريل 186.29 163.01 139.72 108.67 93.14

27 إبريل 185.13 161.99 138.85 107.99 92.56

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13

23 إبريل 186.18 162.91 139.63 108.60 93.09

22 إبريل 186.94 163.58 140.21 109.05 93.47

21 إبريل 188.61 165.04 141.46 110.02 94.31

20 إبريل 185.84 162.61 139.38 108.41 92.92

19 إبريل 185.78 162.56 139.34 108.37 92.89