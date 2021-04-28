شركة الكهرباء توضح سبب نيتها فصل الكهرباء غدًا الخميس في غزة

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة مساء الاربعاء 28-4-2021 بيانًا مهمًا توضح فيه سبب نيتها فصل الكهرباء غدًا في مدينة غزة لا سيما خطي بغداد والقبة.

وأوضحت الشركة أن السبب لفصل تلك الخطوط غدًا الخميس هي اقدام طواقم الشركة الاسرائيلية على اجراء أعمال صيانة ضرورية داخل "الخط الأخضر" الامر الذي يستدعي فصل بعض خطوط الكهرباء في مدينة غزة.

ووفقًا للشركة فإن الخطوط التي سيتم فصلها غدًا الخميس من أجل الصيانة هي على النحو التالي:

1- فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة يوم غد الخميس الموافق 29/4/2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءً.

2- فصل خط القبة المغذي لمحافظة غزة يوم غد الخميس الموافق 29/4/2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء من نفس اليوم.