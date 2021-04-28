حاز تردد قناة كراميش 2021 الجديد على النايل سات على اهتمام كبير من الأطفال وأوليائهم بعد تحديث التردد خلال شهر رمضان 2021.

وكانت ادارة القناة قد أعلنت عن تغيير ترددها مع بداية شهر رمضان 2021 الامر الذي جعل مئات الألاف من العائلات للبحث عن التردد الجديد لضبطه على التلفاز.

وتعد قناة كراميش إحدى القنوات المتخصصة للأطفال الأكثر متابعة في الوطن العربي حيث تمكنت من كسب ثقة أولياء الأمور والأطفال الصغار.

حققت القناة نسب مشاهدة مرتفعة جدًا وتأتي كسب الثقة من المحتوى الذي تقدمه القناة لتعليم الأطفال.

وتتميز القناة بنشر الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية للطفل والرسوم المتحركة التي يستمتع بها الصغير والكبير.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

وتهتم القناة من خلال الفيديوهات والاغاني لنشر الأخلاق والقيم بين الأطفال، فهي تعرض كل ذلك مجانا بدون توقف أو اشتراك على مدار اليوم، بصوت وصورة فائقة الجودة.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة: 11515

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500