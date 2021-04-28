سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 أبريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، والتي انخفضت في مستهل تعاملات اليوم الخميس 29 أبريل 2021، مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا، لذلك سنقدم لكم في فلسطين اليوم سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

سعر جرام الذهب عيار 24 = 214 ريالا (57.07 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 187.25 ريال (49.93 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 160.50 ريال (42.80 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 124.84 ريال (33.29 دولار).

سعر أوقية الذهب (الأونصة) = 6660 ريالا (1776 دولارا).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)= 1498.03 ريال (399.47 دولار).

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

السعر العالمي

وتراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 0625 بتوقيت جرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل نيسان عند 1765.70 دولار في وقت سابق اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

كما نزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل/ نيسان ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

وارتفعت ثقة المستهلك ألأمريكي لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل/ نيسان مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021