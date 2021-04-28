قائمة بأفضل الادعية.. دعاء الرزق في شهر رمضان 2021

نقدم لكم عبر "موقع فلسطين اليوم" دعاء الرزق في شهر رمضان 2021 خاصة أن عملية البحث على الدعاء تشهد تزايدًا كبيرًا خلال الفترة الحالية لا سيما مع اقتراب موعد ليلة القدر التي وصفها الله عز وجل بانها ليلة خير من الف شهر.

ونواصل تقديم دعاء الرزق املا في الوصول الى اكبر عدد ممكن من المسلمين الذين يبحثون عن هذا الدعاء من أجل أن يرزقهم الله عز وجل بالرزق الطيب الحلال.

بعض ادعية الرزق التي تخص شهر رمضان:

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك".

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

“اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير “.

“اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك،

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني،