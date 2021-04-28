يزداد الطلب والبحث عن طريقة عمل كعك العيد 2021 خلال الأيام الراهنة، لاسيما مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 2021، وقدوم عيد الفطر السعيد 2021، والذي يعتبر من أهم الطقوس التي يهتم بها أهالي الشام والعديد من الدول العربية، لتقديمه للضيوف في عيد الفطر 2021.

مكونات كعك العيد 2021

وسنقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مكونات كعك العيد، حيث يجب الالتزام بالمقادير المكتوبة حتى تنجح عملية صناعة الكعك بشكل تام.

9 كاسات طحين

كاسة سمنة مذابة

كوب زبدة مذابة

كوب زيت زيتون

نصف كاسة سكر مطحون

نصف كاسة حليب بودرة

نصف كاسة سمسم

نصف كاسة قزحة

بهارات كعك العيد 2020

وسنرفق لكم تاليًا البهارات التي يجب إضافتها إلى مكونات طريقة عمل كعك عيد الفطر 2020:

معلقة دقة كعك

معلقة شومر مطحون

معلقة يانسون مطحون

معلقة صغيرة هيل مطحون

معلقة صغيرة جوزة الطيب

معلقة خميرة

كوبين ماء حسب الحاجة

خطوات عمل كعك العيد 2021

بنبسبس الطحين والدهن قبل بيوم وهاي الخطوة ضرورية حتى يضل الكعك طري

في اليوم الثاني نضيف باقي المواد على الطحين

نقوم بغلي الخميرة مع كوب ماء دافئ مع معلقتين سكر

نقوم بعجن بالكوب الذي يوجد فيه الخميرة/ ومن الممكن أن نحتاج كوب آخر

نقوم بتخميرها لمدة ربع ساعة

نعجن "العجوة الخاصة بالكعك" مع القليل من زيت الزيتون، ونرش القرفة والسمسم حسب الرغبة

نعمل كرات من العجينة ونقوم برقها ووضع العجوة فيها ونقوم برقها على طول العجينة.

بعدها نقوم بلفها متل الدائرة حسب رغبتك، ويتم ترتيبها في صينية خاصة، وبامكانك نقش الكعك بأداة خاصة يمكنك شرائها من السوق.

نقوم بخبز الكعك بفرن ذات حرارة متوسطة

عندما نلاحظ ظهور الكعك باللون الأحمر أو الأشقر نقوم باخراجها من الفرن كي تبرد بشكل كامل.

يمكنك ايضا رش السكر المطحون على الكعك للتقديم للضيوف.

وهنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، إلى نهاية مقالنا حول طريقة كعك العيد 2021، وسنرفق لكم في مقالات أخرى طرق جديدة حول عمل كعك العيد 2021 .