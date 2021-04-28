البزم: تطبيق الحجر الإلزامي للمخالفين والثلاثاء القادم سنكون امام تقييم جديد للحالة الوبائية

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، ان أي مصاب بفايروس كورونا غير ملتزم بفترة الحجر المنزلي سيتم تحويله للحجر الالزامي.

وقال البزم خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بغزة لوزارتي الداخلية والصحة:" وزارة الداخلية في اطار متابعة المصابين احالت 9 من المصابين للحجر الالزامي في مركز التأهيل والاصلاح في محافظة خانيونس لمخالفتهم الحجر المنزلي المتعمد من قبل وزارة الصحة"، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي شخص مصاب غير ملتزم بفترة الحجر المنزلي المعتمدة من قبل وزارة الصحة .

وأوضح ان وزارة الداخلية قررت تمديد كافة الاجراءات الوقائية المتخذة مؤخرا من الاغلاق الليلي ومنع حركة المركبات ليومي الجمعة والسبت لمدة اسبوع، لافتا الي ان يوم الثلاثاء القادم ستكون الوزارة امام تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع .

وبين البزم ان الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بدأت وبالتعاون مع وزارة الصحة، بإجراءات ترقّب وصول القادمين من الدول الموبوءة بالطفرة الهندية كالهند وبنغلادش، وإحالتهم للحجر الإلزامي.