أدعية الرزق في شهر رمضان 2021

دعاء الرزق في شهر رمضان 2021 ، نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري دعاء الرزق في شهر رمضان، حيث ان الكثير من المسلمين يبحثون عن ادعية الرزق، وبعد ان وجدنا كثرة عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن دعاء الرزق، قررنا ان نقدم لكم هذا المقال .

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري بشكل مستمر ان يقدم لكم كافة المواضيع التي تتعلق بالأدعية، مثل ادعية الصباح والمساء ودعاء التوفيق وغيرها من الادعية، وفي هذا المقال خصصنا الحديث عن دعاء الرزق في رمضان لأن الكثير من الاشخاص يسألون الله ان يرزقهم لذا تابع المقال للنهاية.

دعاء الرزق في شهر رمضان 2021

اليكم بعض ادعية الرزق التي تخص شهر رمضان:

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك".

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

دعاء الرزق في شهر رمضان 2021

“اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير “.

“اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك،

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني،

وذهاب همي”.

“اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعذني من شر كل ذي شر، أنت اخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر”.

“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.

دعاء الرزق في شهر رمضان 2021

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر،

ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك

من فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.