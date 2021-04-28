عدد ضحايا كورونا في الهند تجاوز 200 ألف ورقم عالمي قياسي جديد في الإصابات اليومية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:07 م
28 ابريل 2021
كورونا الهند
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اعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الاربعاء 28 ابريل تسجيل رقما عالميا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس 200 ألف.

و خلال الموجة الثانية، سجلت الهند أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت السلطات الصحية في الهند 360 ألف و960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا. وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 ألف و187.

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