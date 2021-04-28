الأمين العام للجان المقاومة يُكلف أبو مجاهد بإدارة المكتب الإعلامي

كَلَف أيمن الششنية الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين اليوم الأربعاء 28/4/2021، محمد البريم " أبو مجاهد " بإدارة المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

وأوضحت لجان المقاومة في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي في إطار تطوير مكتبها الاعلامي ليتحمل استحقاقات المرحلة القادمة على كافة الأصعدة .

بدوره، اعتبر أبو مجاهد، أن هذا التكليف هو أمانة نحملها من أجل الارتقاء بالعمل الإعلامي وفي إطار السعي الحثيث لمواكبة التطورات المتلاحقة في ميدان الإعلام من أجل رفع شأن قضيتنا الفلسطينية وإعلاء راية مقاومة شعبنا وتعزيز صموده عبر التأكيد على الرواية الفلسطينية والدفاع عن حق شعبنا في مقاومة المحتل .