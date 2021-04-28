سعر صرف اليورو والدولار في الجزائر اليوم الأربعاء 28/4/2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء 28/4/2021، في البنك المركزي والسوق السوداء.

وانخفض سعر اليورو في البنك المركزي الجزائري مسجلا 161.12 دينار للشراء و161.16 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو في السوق السوداء إلى 217.62 دينار للشراء و220.04 دينار للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري، 133.54 دينار للشراء و133.55 دينار للبيع منخفضا عن أمس.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 185.44 دينار للشراء و185.51 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 250.26 دينار للشراء و253.04 دينار للبيع.

وكشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، عن وصول خسائر القطاع بالبلاد إلى 230 مليون دولار شهرياً.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهريا (230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا.

وتأتي هذه الخسائر الحادة، نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سيولة نقدية ناجمة عن تراجع مداخيل النفط الخام، مصدر الدخل الرئيسي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 36.35 درهم للشراء و36.36 درهم للبيع.

وفي السوق السوداء، بلغ الدرهم الإماراتي عند 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 35.60 دينار للشراء و35.61 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء استقر الريال 48 دينارا للشراء و 48.53 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى 442.90 دينار للشراء و444.13 دينار للبيع.

وفي السوق السوداء سجل سعر الدينار نحو 597.74 دينار للشراء و604.39 دينار للبيع.