ينتظر المسلمون في المملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الفطر في السعودية 2021، لمعرفة مواعيد الإجازات في المملكة للاستمتاع بها، حيث ينتظرها السعوديون على أحر من الجمر.

موعد اجازة عيد الفطر 2021 – 1442 في السعودية

وتطبيقا للائحة الاجازات المخصصة للخدمة المدنية في السعودية فقد تم تحديد مواعيد العمل في رمضان لجميع القطاعات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، بالإضافة الي تحديد موعد الإجازة الرسمية بحلول عيد الفطر المبارك وهي كالتالي

موعد إجازة عيد الفطر بوزارة التعليم السعودية 2021

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن تبدأ إجازة العيد للطلاب بمجرد أن يتم الانتهاء من آداء الاختبارات للفصل الدراسي الثاني والتي بدأت من 1 رمضان والي 17 رمضان بجميع المراحل الدراسية .

وتم تحديد إجازة عيد الفطر لجميع العاملين بقطاع التعليم من معلمين ومعلمات واداريين ومعاونين حيث تبدأ من يوم 25 رمضان 1442 .

ميعاد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي بالمملكة1442

وأعلنت الحكومة السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك حسب لائحة العمل أن الإجازة لمن يعمل بالقطاع الحكومي تكون لمدة 11 يوم متصلة ومدفوعة الأجر .

حيث تبدأ من يوم الخامس والعشرون من رمضان 1442 هـ ، وتنتهي في يوم 6 شوال 1442 .

بداية إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص بالسعودية

تم تحديد عدد ساعات العمل للقطاع الخاص خلال شهر رمضان 6 ساعات ولا تزيد عن 10 ساعات شرط أن يتخللهم ساعات راحة ، وإن إجازة عيد الفطر من الاجازات التي تنص عليها لائحة الإجازات الرسمية ، وتكون هذه الاجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص وتبدأ الاجازة من يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان الموافق 12 مايو 2021 ، وتنتهي في يوم 3 شوال 1442 والذي يوافق 16 مايو 2021 .

الإجازات الرسمية في المملكة السعودية 2021

إن الموظفين بالمملكة العربية السعودية يحصلون علي إجازات رسمية تحسب لهم بأجر كامل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ، وتتنوع مابين إجازات وطنية ودينية وغير ذلك ، ومنها:

اجازة الاسراء و المعراج يوم 11 مارس 2021

واجازة عيد الفطر المبارك من يوم 12 مايو 2021

اجازة عيد الأضحى والتي توافق 19 يوليو 2021 .

الاجازة الخاصة باليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر 2021

وفي نهاية العام اجازة المولد النبوي الشريف في 12 من شهر ربيع1443 .