نتائج قرعة كأس العرب 2021

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم في الحي الثقافي "كتارا أربعة" بالعاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن مواجهات قوية.

وستقام نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، على ستة من الملاعب القطرية خلال الفترة من 1 ولغاية 18 ديسمبر المقبل، وذلك لأول مرة بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبا، وستوزع على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل كل مجموعة ووصيفه.

وستشارك 9 منتخبات صاحبة التصنيف الأعلى وفقا لأحدث ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أبريل الحالي، مباشرة إلى نهائيات البطولة، وهي: منتخبات قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

المجموعة الأولى: قطر - العرق - الفائز من مواجهة عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان - الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي - الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.