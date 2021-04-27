دعاء يوم السادس عشر رمضان 2021

مع دخول اليوم الثاني من شهر الصيام يبحث الالاف من المسلمين عن دعاء يوم 16 رمضان 2021 لاستغلال ايام الشهر الفضيل في عبادة الله عز وجل.

ووفقًا للمعلومات المتواردة لا يوجد حديث مخصص لأيام محددة بل أن جميع الأحاديث النبوية الشريفة تتوافق مع جميع الأيام.

وبسبب البحث المتزايد على دعاء السادس عشر من رمضان 2021 فإننا سنحاول أن نضع للقارئ بعض الأحاديث النبوية التي يمكن استغلالها في شهر رمضان المبارك.

دعاء يوم السادس عشر من رمضان 2021

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:

" اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ".

كما ورد ثواب هذا الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وَ حُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَ نَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ"

ومن الأدعية المحببة للصائم ما يلي:

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت،

وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة