يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، منافسه تشيلسي الإنجليزي، ضمن فعاليات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تفوقه على ليفربول في دور ربع النهائي، بينما وصل تشيلسي لنفس الدور بعد تخطيه عقبة بورتو البرتغالي.

ويأمل فريق ريال مدريد في الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم تساعده بلقاء الإياب أمام تشيلسي على أمل التأهل لنهائي المسابقة الأوروبية.

تشكيلة ريال مدريد وتشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد وتشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع زين الدين زيدان مدرب المرينجي، وتوماس توخيل مدرب البلوز بأوراقهما الرابحة على أمل تحقيق الفوز مساء اليوم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : ناتشو، فاران، ميليتاو

خط الوسط : كارفاخال، مودريتش، كاسيميرو، كروس، مارسيلو

خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

بينما جاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : ميندي

خط الدفاع : أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجير

خط الوسط : شيلويل، جورجينيو، كانتي، رييس جيمس

خط الهجوم : ماونت، تيمو فيرنر، بوليسيتش