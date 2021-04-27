الخارحية القطرية: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في القدس استفزازية

قالت وزارة الخارجية القطرية، ان الاعتداءات التي تقوم بها شرطة الاحتلال والمستوطنون على المقدسيين في منطقة باب العامود، منذ بداية شهر رمضان هي اعتداءات استفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم وامتدادًا لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني

وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الاعتداءات، مؤكدة ان هذه الاعتداءات تعد سلبًا لحقوق الفلسطينيين الدينية واختراقًا للقانون الدولي.

وأكدت على موقف قطر الرافض للاعتداء على حقوق الإنسان واستخدام العنف في مواجهة المدنيين العزل ووضع الحواجز لإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما جددت التأكيد على حق الفلسطينيين في ممارسة حقوقهم الدينية وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات واسعة بين المقدسيين وقوات الاحتلال التي وضعت حواجز معدنية لمنع المصلين من الوصول إلى ساحة باب العمود.

وأدت الاشتباكات التي انخرط فيها مستوطنون متطرفون رفعوا شعارات "الموت للعرب"، إلى إصابة أكثر من 100 فلسطيني على يد شرطة الاحتلال يوم الجمعة واعتقال أكثر من 50 آخرين.