نتنياهو: اتخذنا قرارات مفادها الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات

قال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء:" لقد اتخذنا قرارات بعد جلسة "الكابينت" مفادها الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وهذا ما أوعزنا به أنا ووزير الدفاع".

وزعم نتنياهو :"الجيش مستعد حقا لمواجهة جميع السيناريوهات، كانت الليلة الماضية هادئة، مضيفاً:" وآمل أن يستمر الهدوء".

وتابع نتنياهو بقوله: "نحن مستعدون للتعامل مع أي تطور كان ولا أنصح أعداءنا أن يختبرونا".

يشار ان تصريحات نتنياهو هذه جاءت في مستهل جلسة حكومة الاحتلال التي عقدت صباح اليوم في القدس المحتلة لمناقشة تطورات الاوضاع على "جبهة غزة" بعد التوتر واطلاق الصواريخ من غزة خلال اليومين السابقين، نتيجة اعتداءات الاحتلال على المقدسيين.