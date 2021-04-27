صحة غزة : 12 حالة وفاة و1038 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 27/4/2021 ، عن وفاة 12 حالة وفاة وتسجيل " 1038" بعد اجراء 3284 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي، ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 355 حالة ، في حين بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 269 حالة.

وأشارت الى تعافي 1723 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرفع اجمالي المتعافين 83172 حالة.

وقال ان اجمالي تراكمي للمصابين 98887 اصابة ، وان اجمالي الحالات النشطة 14846 حالة ، واجمالي الوفيات 869 حالة وفاة.

وبشان التطعيمات : أوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص ، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 36033 شخص.