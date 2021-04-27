انخفاض جديد على سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الثلاثاء 27/4/2021

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 27/4/2021 ، الانخفاض مقابل الشيقل بمقدار 0.5 ، منذ بداية الاسبوع ، ليصبح سعر صرفه 3.23 شيقلاً ، بعد ارتفاع متتالي منذ بداية الشهر الماضي .
انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .
ويشار الى ان الانخفاض طال الدينار الاردني ، حيث بلغ سعره اليوم 4.56
وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27/4/2021، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.23
سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.56
سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.90