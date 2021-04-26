"الكابينت" يصدر بيانًا ويأمر بشن عملية جوية واسعة على غزة

أصدر المجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، مساء اليوم الاثنين، بيانًا هامًا بعد الانتهاء من اجتماعٍ له لبحث الأوضاع الميدانية الحاصلة مع قطاع غزة، جراء إطلاق صواريخ اتجاه البلدات المحتلة.

وأكد "الكابينت" في البيان، أن المجلس الأمني أصدرت أوامر بتنفيذ عملية جوية واسعة النطاق بغزة في حال استمر إطلاق الصواريخ اتجاه الكيان المحتل.

وأوضح ان مجلس الوزراء السياسي والأمني فوض بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس بالموافقة على خطة لشن هجوم عسكري على قطاع غزة.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن مسؤول أمني "إسرائيلي" قال: "إذا استمر إطلاق الصواريخ فإننا نقترب من جولة تصعيد".

وكان الاعلام العبري، قد زعم خلال الأيام الماضية سقوط عشرات الصواريخ في منطقة "غلاف غزة" بعدما اطلقت من قطاع غزة.