ريال مدريد يعلن القائمة المستدعاة للقاء تشيلسي في دوري الابطال

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة تشيلسي، مساء غد الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الميرينجي غياب 4 لاعبين، وهم: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، بينما عاد توني كروس للقائمة.

وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

وكان الريال قد أطاح بليفربول من ربع النهائي، بينما تجاوز تشيلسي عقبة بورتو.