أدعية الرزق في شهر رمضان 2021- دعاء الرزق مستجاب 1442هـ ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، دعاء الرزق في رمضان 2021- أدعية الرزق مستجابة ومكتوبة في رمضان 1442هـ ، حيث يعد الدعاء في شهر رمضان ثواب وفضل كبير للغاية، يميزه عن غيره من باقي شهور العام، كما يعتبر من أفضل العبادات خلال الشهر المبارك، وسنقدم لكم في مقالنا أدعية الرزق مستجابة.

أدعية الرزق في شهر رمضان 2021- دعاء الرزق مستجاب 1442هـ

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه.

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.

أدعية الرزق في شهر رمضان 2021- دعاء الرزق مستجاب 1442هـ

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك

من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر،

ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك

من فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

“اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء،

وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير “.

“اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك،

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،

أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني،

وذهاب همي”.

“اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل،

أعذني من شر كل ذي شر، أنت اخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن

فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر”.

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