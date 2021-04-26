دعاء ليلة القدر رمضان 2021

دعاء ليلة القدر 2021

يكثر خلال الايام القليلة القادمة عمليات البحث على ادعية العشر الأواخر ودعاء ليلة القدر 2021خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، حيث يبدأ المسلمون بالدعاء الذي يقول "اللهم بلغنا ليلة القدر".

وفي هذه المقالة يحرص فريق " موقع فلسطين اليوم " عن نشر كافة الادعية المطلوبة والمحببة في شهر رمضان المبارك وسنخصص اليوم هذه المقالة لنشر دعاء ليلة القدر 2021 رمضان .

دعاء ليلة القدر 2021

وحول هذا، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء،إن السيدة عائشة قالت لسيدنا محمد: يا رسول الله ماذا أقول إذا صادفت ليلة القدر؟، فقال لها- صلّ الله عليه وسلم- قولي: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا» وفي قول آخر «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا».

وتابع عثمان، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، بأن غاية مراد العبد أن يعفو الله عنه، وإذا ما عفى عنك أصلح لك الأحوال، وإذا ما عفى عنك أزال عنك الذنب، وإذ ما عفى عنك ستر لك العيب، وإذا ما عفى الله عن عبده أسكنه جنته، وإذا ما عفى الله عن عبده فتح له أبواب الخير، وإذا ما عفى الله عن عبده أغلق أبواب الشر أمامه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أحد الصالحين كان يقول اللهم ارضى عنا فإن لم ترضي فاعفو فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه، متابعا أن ذلك الدعاء كاندعاء الصالحين، وكانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله بالكلمة والأفعال الطيبة والدعاء.

ودعا الله قائلا: «يا عفو لا تحرمنا من عفوك في هذه الأيام المباركة،ولا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب ورفعت الدرجات».

دعاء ليلة القدر 2021

ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها في ليلة القدر 2021: «اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوباً سليمة، ونفوساً مطمئنة، اللّهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، إلهي إن كنت لاتكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه».