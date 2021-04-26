تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان 2021
تخص القنوات والفضائيات التلفزيونية شهر رمضان المبارك ببث المسلسلات والبرامج المتنوعة خاصة وان الشهر يحظ باهتمام كبير من قبل المشاهد، ما يكثر البحث عن تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان2021م.
ويستعد المشاهدون للفضائيات والقنوات التلفزيونية لمتابعة ما يحلو لهم من برامج مسلسلات ستبث خلال شهر رمضان المبارك، فيبدأ البحث فخلال شهر رمضان المبارك تبث القنوات المختلفة البرامج والمسلسلات الرمضانية المختلفة، على مدار 24 ساعة بدون توقف.
فإذا كنت تبحث عن قنوات المسلسلات المصرية في رمضان، وقنوات المسلسلات العربية، نعرض إليكم تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات..
وفيما يلي تردد قنوات المسلسلات الجديدة في شهر رمضان على النايل سات!
تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان2021
معدل الترميز: 27500
التردد: 11449
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: DMC Drama
تردد قنوات مسلسلات رمضان 2021
معدل الترميز: 27500
التردد: (11919) – (11488)
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
عامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: CBC Drama
تردد قنوات المسلسلات المصرية
معدل الترميز: 27500
التردد: 10853
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: ON Drama
تردد قنوات مسلسلات مصرية 2021
معدل الترميز: 27500
التردد: 12053
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: ON Drama
تردد قنوات مسلسلات قديمة
معدل الترميز: 27500
التردد: 11843
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: Maspero Zaman
تردد قنوات مسلسلات جديدة
معدل الترميز: 27500
التردد: 1206
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: Al- Hayah TV