تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:16 م
26 ابريل 2021
مسلسلات-رمضان 2021
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تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان 2021

تخص القنوات والفضائيات التلفزيونية شهر رمضان المبارك ببث المسلسلات والبرامج  المتنوعة خاصة وان الشهر يحظ باهتمام كبير من قبل المشاهد، ما يكثر البحث عن تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان2021م.

ويستعد المشاهدون للفضائيات والقنوات التلفزيونية لمتابعة ما يحلو لهم من برامج مسلسلات ستبث خلال شهر رمضان المبارك، فيبدأ البحث فخلال شهر رمضان المبارك تبث القنوات المختلفة البرامج والمسلسلات الرمضانية المختلفة، على مدار 24 ساعة بدون توقف.

فإذا كنت تبحث عن قنوات المسلسلات المصرية في رمضان، وقنوات المسلسلات العربية، نعرض إليكم تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان 2021 على القمر الصناعي نايل سات..

وفيما يلي تردد قنوات المسلسلات الجديدة في شهر رمضان على النايل سات!

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تردد قنوات المسلسلات الجديدة في رمضان2021

 

معدل الترميز:  27500

 

التردد: 11449

 

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

 

الاستقطاب: أفقي H.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

اسم القناة على الرسيفر: DMC Drama

 

تردد قنوات مسلسلات رمضان 2021

 

معدل الترميز:  27500

 

التردد: (11919) – (11488)

 

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

 

الاستقطاب: أفقي H.

 

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

اسم القناة على الرسيفر: CBC Drama

 

تردد قنوات المسلسلات المصرية

 

معدل الترميز:  27500

 

التردد: 10853

 

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

 

الاستقطاب: رأسي V.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

اسم القناة على الرسيفر: ON Drama

 

تردد قنوات مسلسلات مصرية 2021

 

معدل الترميز:  27500

 

التردد: 12053

 

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

 

الاستقطاب: رأسي V.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

اسم القناة على الرسيفر: ON Drama

 

تردد قنوات مسلسلات قديمة

 

معدل الترميز:  27500

 

التردد: 11843

 

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

 

الاستقطاب: أفقي H

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

اسم القناة على الرسيفر: Maspero Zaman

 

تردد قنوات مسلسلات جديدة

 

معدل الترميز:  27500

 

التردد: 1206

 

القمر الصناعي: Nilesat  – نايل سات

 

الاستقطاب: رأسي V.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

اسم القناة على الرسيفر: Al- Hayah TV

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