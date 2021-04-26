كورونا فلسطين.. 17 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الإثنين، عن تسجيل 17 وفاة، و1080 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2058 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (6)، طولكرم (2)، قطاع غزة (9).

وقالت :"بأن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (55)، قلقيلية (21)، جنين (89)، نابلس (135)، طوباس (16)، الخليل (85)، ضواحي القدس (7)، رام الله والبيرة (62)، بيت لحم (13)، سلفيت (3)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (591)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4572 فحصا".

كما أشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (124)، قلقيلية (19)، جنين (54)، نابلس (287)، طوباس (24)، الخليل (10)، ضواحي القدس (75)، رام الله والبيرة (28)، بيت لحم (28)، سلفيت (5)، أريحا والأغوار (4)، قطاع غزة (1350).

كما بينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 137 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 397 مصابا.

ونوهت أن عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 249.746، بينهم 157.701 تلقوا الجرعتين من اللقاح.