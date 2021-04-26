حماس: إغلاق البحر أمام الصيادين تعد صارخ على حقوقهم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 26/4/2021، أن إغلاق الاحتلال الصهيوني بحر قطاع غزة أمام الصيادين تعدٍ صارخ على حقوقهم، وهو أحد أشكال العدوان المستمر على شعبنا.

وقال د. عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس في تصريحٍ لإذاعة الأقصى:"إن سياسة الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني لن تكسر روح الصمود لديه أو تفت من عضده وتحد من عزيمته.

وأضاف:"لن نقبل بإجراءات التضييق والتشديد من جديد على أبناء شعبنا الفلسطيني والاحتلال الصهيوني يتحمل النتائج المترتبة على سلوكه العدواني.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت عن إغلاق البحر بشكل كامل أمام الصيادين اعتباراً من اليوم .