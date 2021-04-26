الاحتلال يُغلق البحر أمام الصيادين بشكل كامل في قطاع غزة

أغلقت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 26/4/2021، البحر بشكل كامل أمام الصيادين في بحر قطاع غزة.

وأبلغت قوات الاحتلال الشؤون المدنية بمنع الصيد في البحر أمام الصيادين بشكل كامل.

وكان نقيب الصيادين نزار عياش أعلن في تصريح صحفي، إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتهم بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من ١٥ ميلا إلى ٩ أميال اعتبارا من الساعة السادسة صباح الاثنين، ليعاود الإعلان عن إغلاقه بشكل كامل.

في السياق، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: إنه "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو "إسرائيل" نعلن عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلًا بحريًا الى 9 ميلًا وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحًا وحتى إشعار آخر، وتتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة".