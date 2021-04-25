نتنياهو عرض على غانتس أن يكون الأول في التناوب

عرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، أن يكون الأخيرُ الأوّلَ في التناوب على رئاسة الحكومة إن انضمّ إلى ائتلافه الحكومي، بحسب ما ذكرت القناة 12، مساء اليوم، الأحد.

ويواجه نتنياهو صعوبات في تشكيل حكومته وسط جهود حثيثة من خصومه لتشكيل "حكومة تغيير". وتنتهي مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة يوم الإثنين المقبل.

وجرى الاتصال الهاتفي بين غانتس وبين نتنياهو أول من أمس، الجمعة. وعرض نتنياهو خلاله على غانتس الاحتفاظ بحقيبة الأمن، خلال شغله رئاسة الحكومة، ومن ثم يرأس نتنياهو الحكومة لعامين، ولاحقا غانتس لعام واحد.

وخلال الانتخابات الأخيرة وعد غانتس بأنه لن ينضمّ مجدًدا لحكومة يرأسها نتنياهو.

وتشير التطورات في الساحة "الإسرائيلية" الداخلية إلى تضاؤل كبير في احتمالات نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة. وفي المقابل، توجد خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو، في أعقاب مطالبة حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، بالحصول على وزارتي القضاء والأمن الداخلي، كونهما ذات قيمة سياسية بالنسبة لليمين.