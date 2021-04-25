52 حالة وفاة في الاردن بسبب فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية مساء اليوم الأحد 52 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة الأردنية إلى 8615 حالة.

وأشارت الصحة الأردنية أنها أجرت حوالي (16,681) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 6,610,353 فحصاً، بينما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات اليوم الأحد 25-4-2021 حوالي 3565 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 668,337 حالة.

وحول عدد الحالات النشطة في الأردن اشارت الصحة إلى ن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 25,202 حالة، بينما يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت إلى المستشفيات اليوم الأحد 212 حالة، فيما غادرت 195 حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1802) حالة