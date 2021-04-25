مشعل: لا هدوء مع المحتل في القدس حتى افشال مخططات الاحتلال

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن تاريخ 28 من رمضان 2021 سيكون يومًا فارقًا في الانتفاضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي تزامنًا مع مساعي الاحتلال للتحشيد لاقتحام الأقصى وتهويد القدس.

وقال مشعل في لقاء متلفز اليوم الأحد 25-4-2021: "إن شعبنا وأمتنا العربية الإسلامية أمام معركة كبيرة يسعى الاحتلال فيها لتهويد القدس، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، داعيًا الأمتين العربية والإسلامية لمساعدة أهل القدس في افتدائهم لها بأرواحهم ودعمهم ومساندتهم.

وقدم مشعل التحية الى المرابطين في القدس مسلمين ومسيحيين، الذين وقفوا في وجه مخططات الاحتلال والمستوطنين. مؤكدًا أن لا مستقبل لنا ولا دولة ولا تقرير مصير بدون القدس.

وبشأن الانتخابات دعا "مشعل" لتذليل العقبات التي تواجه سير العملية الانتخابية، "ولا أرى أن هناك مبرر لأي تراجع أو تأجيل".

وشدد على أن "حماس" مصرة على عقد الانتخابات في أرجاء الوطن وفي قلبها القدس، وأن فكرة تأجيل الانتخابات خاطئة ويتوجب البحث عن مخارج وأشكال لإجرائها.