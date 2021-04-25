حماس تنعي القائد أبو حصيرة

نعت حركة حماس اليوم الأحد 25-4-2021 القائد الوطني الأسير المحرر وأحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي أحمد عبد الرحمن أبو حصيرة "أبو العبد".

وتوفي القائد أبو حصيرة صباح اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"

وأوضحت الحركة في بيانها، أن الفقيد الكبير كان قائدًا من قادة شعبنا، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، قدّم نموذجًا في الصبر والثبات حيث أمضى 34 عاماً من عمره في سجون الاحتلال حتى تحرر في صفقة وفاء الأحرار.

نص بيان النعي

بسم الله الرحمن الرحيم

" مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا."

بيان نعي القائد الوطني الأسير المحرر/ أحمد عبد الرحمن أبوحصيرة "أبو العبد"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللأمة جمعاء القائد الوطني الأسير المحرر/ أحمد عبد الرحمن أبوحصيرة "أبو العبد" أحد القادة المؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد 13 رمضان 1442هجرية، الموافق 25 أبريل 2021م إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته.

لقد كان الفقيد الكبير قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، قدّم نموذجًا في الصبر والثبات حيث أمضى 34 عاماً من عمره في سجون الاحتلال حتى تحرر في صفقة وفاء الأحرار.

نسأل الله عز وجل أن يتقبله في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، ويحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، ويرزقهم الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

الأحد: 25 أبريل 2021 م