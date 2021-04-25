كورونا فلسطين.. 16وفاة و714 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

اكدت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الأحد، انه تم تسجيل 16 وفاة و714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1952 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة خلال التقرير الوبائي :"أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: طولكرم 1، نابلس 3، جنين 2، الخليل 1، إضافة لتسجيل 9 وفيات في قطاع غزة".

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 41، نابلس 153، سلفيت 17، طوباس 14، جنين 57، قلقيلية 8، بيت لحم 26، ضواحي القدس 4، الخليل 30، رام الله والبيرة 55، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 305.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 115، نابلس 74، سلفيت 16، طوباس 33، جنين 70، قلقيلية 66، بيت لحم 14، ضواحي القدس 80، الخليل 77، رام الله والبيرة 60، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 1335.

كما لفتت إلى وجود 151 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 415 مريضا، مشيرةً إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ونوهت الكيلة إن العدد الاجمالي للمواطنين الذين تلقوا الطعومات في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 170.109، بينهم 34.880 تلقوا الجرعتين من اللقاح.