القناة الـ12:شن عملية عسكرية واسعة في غزة أبرز المقترحات التي بحثتها المؤسسة "الإسرائيلية"

رفض المستوى العسكري "الاسرائيلي" الليلة الماضية ، مقترحاً امنياً بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المقاومة في قطاع غزة، وفقا لما كشفته القناة الـ12 الاسرائيلية.

وقالت القناة أن رفض المقترح تم ضمن مناقشة أولية أجراها كبار قادة المؤسسة الأمنية بقيادة رئيس الأركان كوخافي بعد أسبوع من الأحداث العنيفة في القدس والتي امتدت إلى قطاع غزة حيث أطلقت صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف

أوصى المستوى العسكري وفقا للقناة بعدم تمرير الأحداث حتى لو كان الثمن جولة قتال تمتد لعدة أيام، لكن المستوى السياسي رفض هذه التوصية.

وبينت القناة انه "خلال النقاش السابق الذي عقده رئيس الأركان كوخافي مع قادة الجيش، تبلور اقتراح لتوجيه ضربة قوية لحركة حماس، لن يساهم فقط في وقف إطلاق الصواريخ بل سيساعد في دفع عملية التفاهمات مع غزة".

وأوضح قادة من الجيش أنه نظرا لاتساع نطاق إطلاق الصواريخ فليس من الممكن المرور على الأحداث بضبط النفس أو الصمت، وأنه يجب أن نوضح لحماس وفصائل المقاومة أنه في حال ردت وتدخلت في الأحداث التي تجري بالقدس، فإنها ستدفع ثمن ذلك.

ومنذ أكثر من حوالي عام غيرت إسرائيل سياستها في الرد على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة واختارت عدم الرد الفوري، في الآونة الأخيرة تميل "إسرائيل" لتجميع عدد من الأحداث وعمليات إطلاق الصواريخ كمبرر لهجوم أكثر اتساعاً وذلك للإضرار بقوة أكبر في الطرف الآخر.

ويسعون في إسرائيل جاهدين بهذه الطريقة، لإعادة السيطرة على نسق المواجهة مع حماس، وعدم الانجرار وراء إدارة حماس للصراع، مع التركيز على الوقت ونوعية الردود.

وكشفت القناة ان حركة حماس أرسلت عبر الوسيط المصري رسالة جاء فيها أنه ليس لديها مصلحة للوصول إلى مواجهة واسعة، وأنه من جانبها فقد توقف إطلاق الصواريخ وليس لديها نية للتصعيد، من جانبها أرسلت إسرائيل رسالة لحماس أنها ترى فيها المسؤول الوحيد عن إطلاق الصواريخ من القطاع.

ومنذ الجمعة أطلقت فصائل المقاومة في قطاع غزة حوالي 36 صاروخا صوب الغلاف، إسنادًا للمواجهات الدائرة في القدس، بدوره قصف الجيش مواقع للمقاومة في غزة.