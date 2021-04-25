صحة غزة: تسجل 9 حالات وفاة و305 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، تسجيل تسعة حالات وفيات و305 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد اجراء 976 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت صحة غزة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بأنها سجلت حالات تعافي 1335 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وأوضحت أن اجمالي تراكمي للمصابين وصل 97258 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 16311 حالة، واجمالي المتعافين 80099 حالة ، فيما بلغت اعداد الوفيات 848 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وأشارت إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 385 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 285 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت الصحة بغزة، أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة حوالي 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص، فيما وصل اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35501 شخص