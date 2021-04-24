دعاء الرزق في شهر رمضان 2021، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اليوم في هذه المقالة دعاء الرزق، حيث يكثر البحث عنه من قبل المتابعين في رمضان، وبعد ان وجدنا زيادة في البحث عن دعاء الرزق على محركات البحث العالمية قمنا باعداد هذا المقال عن دعاء الرزق في رمضان.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق بالأدعية، سواء دعاء الرزق او غيره من ادعية مثل ادعية الصباح والمساء، واليوم نتحدث عن دعاء الرزق في رمضان لما له من اهمية كبيرة، حيث يحرص المسلمون على دعاء الله ان يوفقهم ويرزقهم من فضله، ولان هذا الشهر هو شهر الخير والرزق والبركات من الله تعالى.

دعاء الرزق في رمضان 2021

اليكم ادعية الرزق في رمضان:

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك".

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

دعاء الرزق في رمضان 2021

“اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء،

وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير “.

“اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك،

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،

أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني،

وذهاب همي”.

“اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل،

أعذني من شر كل ذي شر، أنت اخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن

فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر”.

“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.

دعاء الرزق في رمضان 2021

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك

من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر،

ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك

من فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.