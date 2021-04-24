أوقاف غزة تصدر بيانًا بشأن الاعتكاف وصندوق الوقف النقدي

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة د. عادل الهور اليوم السبت: "ان هناك قرار مهم سيصدر في حينه من وزارة الأوقاف بغزة، فيما يتعلق بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان".

وأوضح الهور ان الوزارة تقدم سلامة المواطنين في قراراتها كافة، وتتابع أداء العاملين في المساجد، فيما يتعلق بالتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية.

وأضاف: "أعلنا عن خطوط عامة لمنع الاكتظاظ في المساجد، من بينها منع الدروس الطويلة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، وألا يستوعب المسجد أكثر من 35% من المصلين".

وتابع الهور قائلاً: "فتحنا حسابات في البنوك، وجعلنا الأمر متاح لجميع المواطنين للمساهمة في صندوق الوقف النقدي"، مشيراً الى ان الوقف كان مقيدًا بالتبرع بقطعة أرض أو بناء مسجد، وهذا جزء من عمليات الوقف الأشمل التي من المفترض أن تعالج جميع مناحي الحياة".

وأشار إلى ان الوقف على أصناف متعددة ومن بينها الوقف النقدي لتعليم الطلبة ومعالجة المرضى وبناء المستشفيات والمرافق العامة.

كما لفت الهور، انه أصبح الآن بإمكان المواطن أن يتعرف على صور الوقف، وأن يختار ما يناسبه للمساهمة في صندوق الوقف النقدي.