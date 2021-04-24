العقاد يحذّر : الأسرّة في المستشفى الاوروبي شارفت على الامتلاء

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن الأسرّة شارفت على الامتلاء، مبينًا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تمتاز بسرعة الانتشار والزيادة في الأعداد والنوعية من حيث الخطورة.

وقال العقاد في تصريح لإذاعة القدس، إنه يُجرى يومياً آلاف الفحوصات ونتابع الحالة الوبائية وكذلك فرق التقصي تقوم بزيارة منازل المصابين، كل ذلك من أجل الحد من تفشي الوباء.

وأضاف أننا نعيش في ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا وهي الأكثر خطراً، متوقعا أن نشهد تسطيحاً في المنحنى وانخفاض في أعداد الاصابات.

وأوضح أننا بحاجة لإجراءات أكثر تشديداً وأكثر التزاماً من قبل المواطنين، مشيرا إلى أنه قد لا نلجأ لزيادة الإجراءات خلال الفترة المقبلة واتخاذ المزيد منها في حال الالتزام والتسطيح.

ولفت العقاد، أن مدة الحجر للمصابين 14 يوم، مع العلم أن الأيام الثلاث الأخيرة من الممكن للمصاب العودة لممارسة حياته ولكن بشرط اختفاء الأعراض.

ووجه رسالة لمن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا قائلا: "عليه متابعة الحالة -حرارة وجهاز تنفسي- بالإضافة إلى عدم مخالطة المجتمع، وإذا شعر المصاب بصعوبة بالتنفس عليه التوجه للمستشفى".

على الصعيد ذاته، بيّن أن نسبة الخطأ على الفحوصات المخبرية فهي واردة، خاصةً في ظل ظهور الأعراض، مبينا أن المطلوب التزام المصاب بالحجر وأخذ العلاجات اللازمة.

وشدد على "ضرورة وأهمية التطعيمات مؤكدا أنها الحل الأمثل للتغلب على الجائحة لذا نشجع الجميع بالتوجه للمراكز الطبية التي تقدم اللقاحات.