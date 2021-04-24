أحدث رسائل عيد الفطر السعيد 2021 للاصدقاء والأهل .. عبارات قوية

رسائل عيد الفطر السعيد 2021 للأصدقاء والأهل والاحباب والزوجة والزوج ، ومع قدوم العيد المبارك لقد وضعنا لكم مسجات قوية للتهنئة بعيد الفطر والتي تحمل في ثناياها الحب والمودة والألفة وفي هذه المقالة التي ارفقناها لحضراتكم من قبل فريق فلسطين اليوم، لقد وضعنا اجمل مسجات التهنئة والتبريكات ، تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة التي هي مسجات عيد الفطر السعيد 2021 اهتمامًا كبيرًا من المسلمين لتهنئة احبابهم واصدقائهم بقدوم العيد المبارك . ويحتفل جميع المسلمين بهذا العيد ويفرحوا عسى أن يتقبل الله ما تم في هذا الشهر من صالح الأعمال.

احدث رسائل عيد الفطر السعيد 2021 :

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنت بألف.

طالت مسافات السفر بين الاحباب واقول يا أغلى البشر جعلك بخير.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد.

كتب من القلب كتاب بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير.

ما تحلمش اني اقولك عيد سعيد لكن هقولك شيء واحد أنت سعادة كل عيد.

باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود.

تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وأنتم بخير.

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.

تهئنة مليانة ورد وفل … أرسلها قبل ما العيد يهل …علشان أكون قبل الكل.

مع قطرات الندى .. وما يحمله الورد من شذى .. عيد مبارك لمن غلاها ليس له مدى.

أكيد سبقني كتير …وقالوا كل عام وانت بخير … بس يارب تكون مني طعمها غير.

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد، فأتمنى من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

هنالك أشياء جميلة في حياتي، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء، فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد.

كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أرغب وللجنة أسبق.

أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

يا طيور الحب زوروهم…وبالعيد هنوهم ولا تنسوا تخبروهم الفرحة ما تكمل من دونهم.

مسجات تهنئة بالعيد :

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لي في الدنيا ناس

ذكرهم يرفع الرأس

وفي قلبي أغليهم

وبعيد الفطر أهنيهم

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يا رب البسمه تضيء وجهك

والفرح يملأ حياتك

والسعد يبهج قلبك

و مبارك عليك العيد

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احبك هذا شي معروف

واكتب لك احلى الحروف

وارسلها بمظروف

عيدك مبارك حبى

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قلبي يبيك وبحبه

يشتريك وبنبضه يرويك

وبحنانه يدفيك

وبقرب العيد يهنيك

ـــــ xxx ـــــ

مساء ..سعيد

كأنه ..عيد...

ورساله.. ود

لأجمل.. يد..

وبوسه.. رد

لأحلي ..خد..

ـــــ xxx ـــــ

يا رسايل علميهم

كيف قلبي ذاب فيهم

ولو فات العيد ونسونا

يا رسايل ذكريهم

ـــــ xxx ـــــ

مرحبتين

شيل اول حرفين

وبعدين

وزّع الباقي على الخدّين

وكل أيامك عيد

يا كل الزين

ـــــ xxx ـــــ

يمر عام ويهل عام

وأنت شعاع

ينير قلوب المحبين

وكل عام وأنت بخير

ـــــ xxx ـــــ

لك وردة جورية

بماء الورد مروية .

مكتوب عليها "كل عام وأنت بخير "

يا حبيب عنيا

ـــــ xxx ـــــ

يالله تبارك له العيد

وتلبسه الثوب الجديد

والعمر المديد

وتكفيه الوعيد

ـــــ xxx ـــــ

عيدك مبارك *

يا قاطع أخبارك ،

جوالي لا زارك ،

يحمل بطاقة عيد تبارك

ـــــ xxx

ناسٍ لهم بأقصى

ضميري محله

ناسٍ لهم كل الغلا

واحترامي

غاليين عندي و الغلا

ما نمله

وعيد سعيد قولو له

******

كل عيد والخير دربك وممشاك

والبسمة دوم ما تفارق شفاك

وجنه ربي في سكناك

ـــــ xxx ـــــ

صباح خاص للغالين

معطر بفل وياسمين

نرسله بس للحلوين

ونقولهم من العايدين

ـــــ xxx ـــــ

العيد يوم الأحد

أهنيك قبل أي أحد

وأطلب من الواحد الأحد

يحفظك من شر حاسدٍ أذا حسد

ـــــ xxx ـــــ

أخــاء دائم يصحبه صفاء ولقاء.

تلبـد محبه تحجب أشعه البـــعد.

أشـواق قويـة تهـــز الفــــراق .

هطول دعوات للأحباب وتهاني

بمناسبة عيد الفطر ، وكل عام

وأنت بخيـر ..

ـــــ xxx ـــــ

تهئنة مليانة ورد وفل

أرسلها قبل العيد يهل

علشان أكون قبل الكل

وكل عام وأنت بخيــر

ـــــ xxx ـــــ

احلى ما في العيد ثلاثة

كثره الخيرات, تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

ـــــ xxx ـــــ

يا رب البسمة تضيء وجهك

والفرح يملأ حياتك

والسعد يبهج قلبك

يا رب عمرك كله عيد0

ـــــ xxx ـــــ

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك

ـــــ xxx ـــــ

ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد

ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،

ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

وكـــــل عــــــــاااام وأنــــت سعيــــــد ...

ـــــ xxx ـــــ

علي الحديدة

ما عندي ولا رسالة جديدة

بس كل عام وأنت بخير

هي الأكيدة

ـــــ xxx ـــــ

ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير واقول لك كل عام وانت بخير

ـــــ xxx ـــــ

أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس

ـــــ xxx ـــــ

لي في الدنيا ناس

ذكرهم يرفع الرأس

وفي قلبي أغليهم

وبعيد الفطر أهنيهم

ـــــ xxx ـــــ

باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود

ـــــ xxx ـــــ

بكل أنـواع البخـور

وبكل عطر الزهور

وبكل اصوات الطيور

كل عام وانته بخير

ـــــ xxx ـــــ

بكل زخـة مطر

وبكل رشة عطر

وبكل رمشه نظر

أهنيك بالعيد يا قمر

قبل كل البشر

ـــــ xxx ـــــ

أقطف لك أحلى الزهور

وأسابق لك كل الطيور

واعدي لك جبال وبحور

واقولك عيدك مبارك ..

ـــــ xxx ـــــ

اتقدم لك بباقة

ورد

ودعوه من القلب

عيد سعيد وهمسة

حب ..

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أنت بعيد

وقلبك بعيد

وبالك بعيد

بس أحبك أكيد

وأتمنى لك عيد سعيد

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الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد

و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

ـــ xxx ـــــ

ما أنتهى الشهر

بس ما عندي صبر

يكون اول بشر يهنيك بالعيد ياقمر

ـــــ xxx ـــــ

تجي يا عيد وتجدد ذكرى الأمس والنسيان ,,

وبقدومك نبي نجدد تهانينا لأعز أنسان ,,

ـــــ xxx ـــــ

امانيـيـنا تـسبق تهانـيـنا

وفرحتنا تسـبق لـيـالينـا

والعيد مبارك عليك وعلينا

ـــــ xxx ـــــ

بكل انـواع البخـور ,,,,

وبكل عطر الزهور ,,,,

وبكل اصوات الطيور ,,,,

كل عام وانته بخير ,,,,

ـــــ xxx ـــــ

((أعذب تهنئة لأعذب إحساس يا للي غلاك ماله قياس كل عام وأنت أسعد الناس ))

ـــــ xxx ـــــ

لنا في الدنيا ناس ذكرهم يرفع الراس ..

من قلبنا نغليهم وبقرب عيد الفطر نهنيهم ..

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لأحلى قمر..

عطر وزهر..

مع كرت يقول

عيد مبارك قبل كل البشر

ـــــ xxx ـــــ

بعدد الورد ألي بالكون

والعصافير بكل لون

أرسل مباركاتي بالعيد

لأغلي عيون

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تهئنة مليانة ورد وفل

أرسلها قبل العيد يهل

علشان أكون قبل الكل

بطاقة تهنئة عيد الفطر المبارك 1442هـ 2021 م :