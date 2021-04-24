أحدث رسائل عيد الفطر السعيد 2021 للاصدقاء والأهل .. عبارات قوية

رسائل عيد الفطر السعيد 2021 للأصدقاء والأهل والاحباب والزوجة والزوج ، ومع قدوم العيد المبارك لقد وضعنا لكم مسجات قوية للتهنئة بعيد الفطر والتي تحمل في ثناياها الحب والمودة والألفة وفي هذه المقالة التي ارفقناها لحضراتكم من قبل فريق فلسطين اليوم، لقد وضعنا اجمل مسجات التهنئة والتبريكات ، تابع معنا حتى النهاية .
ولاقت هذه المقالة التي هي مسجات عيد الفطر السعيد 2021 اهتمامًا كبيرًا من المسلمين لتهنئة احبابهم واصدقائهم بقدوم العيد المبارك . ويحتفل جميع المسلمين بهذا العيد ويفرحوا عسى أن يتقبل الله ما تم في هذا الشهر من صالح الأعمال.
احدث رسائل عيد الفطر السعيد 2021 :
قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنت بألف.
طالت مسافات السفر بين الاحباب واقول يا أغلى البشر جعلك بخير.
أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد.
كتب من القلب كتاب بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير.
ما تحلمش اني اقولك عيد سعيد لكن هقولك شيء واحد أنت سعادة كل عيد.
باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود.
تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وأنتم بخير.
ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.
تهئنة مليانة ورد وفل … أرسلها قبل ما العيد يهل …علشان أكون قبل الكل.
مع قطرات الندى .. وما يحمله الورد من شذى .. عيد مبارك لمن غلاها ليس له مدى.
أكيد سبقني كتير …وقالوا كل عام وانت بخير … بس يارب تكون مني طعمها غير.
اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.
انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد، فأتمنى من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.
سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.
أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.
اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.
كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.
هنالك أشياء جميلة في حياتي، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء، فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد.
كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أرغب وللجنة أسبق.
أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال.
كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.
يا طيور الحب زوروهم…وبالعيد هنوهم ولا تنسوا تخبروهم الفرحة ما تكمل من دونهم.
مسجات تهنئة بالعيد :
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لي في الدنيا ناس
ذكرهم يرفع الرأس
وفي قلبي أغليهم
وبعيد الفطر أهنيهم
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يا رب البسمه تضيء وجهك
والفرح يملأ حياتك
والسعد يبهج قلبك
و مبارك عليك العيد
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احبك هذا شي معروف
واكتب لك احلى الحروف
وارسلها بمظروف
عيدك مبارك حبى
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قلبي يبيك وبحبه
يشتريك وبنبضه يرويك
وبحنانه يدفيك
وبقرب العيد يهنيك
ـــــ xxx ـــــ
مساء ..سعيد
كأنه ..عيد...
ورساله.. ود
لأجمل.. يد..
وبوسه.. رد
لأحلي ..خد..
ـــــ xxx ـــــ
يا رسايل علميهم
كيف قلبي ذاب فيهم
ولو فات العيد ونسونا
يا رسايل ذكريهم
ـــــ xxx ـــــ
مرحبتين
شيل اول حرفين
وبعدين
وزّع الباقي على الخدّين
وكل أيامك عيد
يا كل الزين
ـــــ xxx ـــــ
يمر عام ويهل عام
وأنت شعاع
ينير قلوب المحبين
وكل عام وأنت بخير
ـــــ xxx ـــــ
لك وردة جورية
بماء الورد مروية .
مكتوب عليها "كل عام وأنت بخير "
يا حبيب عنيا
ـــــ xxx ـــــ
يالله تبارك له العيد
وتلبسه الثوب الجديد
والعمر المديد
وتكفيه الوعيد
ـــــ xxx ـــــ
عيدك مبارك *
يا قاطع أخبارك ،
جوالي لا زارك ،
يحمل بطاقة عيد تبارك
ـــــ xxx
ناسٍ لهم بأقصى
ضميري محله
ناسٍ لهم كل الغلا
واحترامي
غاليين عندي و الغلا
ما نمله
وعيد سعيد قولو له
******
كل عيد والخير دربك وممشاك
والبسمة دوم ما تفارق شفاك
وجنه ربي في سكناك
ـــــ xxx ـــــ
صباح خاص للغالين
معطر بفل وياسمين
نرسله بس للحلوين
ونقولهم من العايدين
ـــــ xxx ـــــ
العيد يوم الأحد
أهنيك قبل أي أحد
وأطلب من الواحد الأحد
يحفظك من شر حاسدٍ أذا حسد
ـــــ xxx ـــــ
أخــاء دائم يصحبه صفاء ولقاء.
تلبـد محبه تحجب أشعه البـــعد.
أشـواق قويـة تهـــز الفــــراق .
هطول دعوات للأحباب وتهاني
بمناسبة عيد الفطر ، وكل عام
وأنت بخيـر ..
ـــــ xxx ـــــ
تهئنة مليانة ورد وفل
أرسلها قبل العيد يهل
علشان أكون قبل الكل
وكل عام وأنت بخيــر
ـــــ xxx ـــــ
احلى ما في العيد ثلاثة
كثره الخيرات, تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات
ـــــ xxx ـــــ
يا رب البسمة تضيء وجهك
والفرح يملأ حياتك
والسعد يبهج قلبك
يا رب عمرك كله عيد0
ـــــ xxx ـــــ
في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك
ـــــ xxx ـــــ
ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد
ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،
ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.
وكـــــل عــــــــاااام وأنــــت سعيــــــد ...
ـــــ xxx ـــــ
علي الحديدة
ما عندي ولا رسالة جديدة
بس كل عام وأنت بخير
هي الأكيدة
ـــــ xxx ـــــ
ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير واقول لك كل عام وانت بخير
ـــــ xxx ـــــ
أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس
ـــــ xxx ـــــ
لي في الدنيا ناس
ذكرهم يرفع الرأس
وفي قلبي أغليهم
وبعيد الفطر أهنيهم
ـــــ xxx ـــــ
باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود
ـــــ xxx ـــــ
بكل أنـواع البخـور
وبكل عطر الزهور
وبكل اصوات الطيور
كل عام وانته بخير
ـــــ xxx ـــــ
بكل زخـة مطر
وبكل رشة عطر
وبكل رمشه نظر
أهنيك بالعيد يا قمر
قبل كل البشر
ـــــ xxx ـــــ
أقطف لك أحلى الزهور
وأسابق لك كل الطيور
واعدي لك جبال وبحور
واقولك عيدك مبارك ..
ـــــ xxx ـــــ
اتقدم لك بباقة
ورد
ودعوه من القلب
عيد سعيد وهمسة
حب ..
ـــــ xxx ـــــ
أنت بعيد
وقلبك بعيد
وبالك بعيد
بس أحبك أكيد
وأتمنى لك عيد سعيد
ــــ xxx ـــــ
الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد
و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد
ـــ xxx ـــــ
ما أنتهى الشهر
بس ما عندي صبر
يكون اول بشر يهنيك بالعيد ياقمر
ـــــ xxx ـــــ
تجي يا عيد وتجدد ذكرى الأمس والنسيان ,,
وبقدومك نبي نجدد تهانينا لأعز أنسان ,,
ـــــ xxx ـــــ
امانيـيـنا تـسبق تهانـيـنا
وفرحتنا تسـبق لـيـالينـا
والعيد مبارك عليك وعلينا
ـــــ xxx ـــــ
بكل انـواع البخـور ,,,,
وبكل عطر الزهور ,,,,
وبكل اصوات الطيور ,,,,
كل عام وانته بخير ,,,,
ـــــ xxx ـــــ
((أعذب تهنئة لأعذب إحساس يا للي غلاك ماله قياس كل عام وأنت أسعد الناس ))
ـــــ xxx ـــــ
لنا في الدنيا ناس ذكرهم يرفع الراس ..
من قلبنا نغليهم وبقرب عيد الفطر نهنيهم ..
ـــــ xxx ـــــ
لأحلى قمر..
عطر وزهر..
مع كرت يقول
عيد مبارك قبل كل البشر
ـــــ xxx ـــــ
بعدد الورد ألي بالكون
والعصافير بكل لون
أرسل مباركاتي بالعيد
لأغلي عيون
ـــــ xxx ـــــ
تهئنة مليانة ورد وفل
أرسلها قبل العيد يهل
علشان أكون قبل الكل
بطاقة تهنئة عيد الفطر المبارك 1442هـ 2021 م :