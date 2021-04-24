تحميل تطبيق القرآن الكريم في رمضان 2021 مجانا .. مع دعاء ختام المصحف

تحميل تطبيق القرآن الكريم في شهر رمضان 2021 ، وفي هذا الشهر الفضيل قمنا بوضع لحضراتكم مقالة حول تنزيل تطبيق على القرآن الكريم على الهواتف الذكية سواء على أندرويد أو آيفون بدون انترنت ، ومع التطور التقني والتكنولوجي وبروز الهواتف الذكية ظهرت التطبيقات الالكترونية منها القرآن الكريم التي ساعدت الناس على قراءة السور والآيات اينما كانوا باعتبار الهاتف سهل الحمل ، وفي هذه الأيام لقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على تحميل التطبيق ، ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة وبها ستتمكنون من تحميله بأريحية تامة .

ونحرص في شهر رمضان على نشر سلسلة مقالات مثل مقالة تنزيل تطبيق القرآن الكريم 2021 التي يبحث عنها الناس في هذا الشهر المبارك ، التي يسعى المسلمون إلى التقرب لله عزوجل بالطاعات والعبادات وختام المصحف الشريف.

تحميل تطبيق القرآن الكريم 2021 :

وفي هذه المضمار، فيمكن لمستخدمي الهواتف للاندرويد وللايفون تحميل تطبيق القرآن الكريم على هواتفهم بكل سهوله، للاستماع لأصوات كبار المشايخ هذا الرابط (https://www.pegasoft.net/p/download.html?PageId=7392460418791138533&InIt=Article )

مزايا تطبيق القرآن الكريم 2020 :

الميزة الأولى : سهولة عمل قسم التلاوات المفضلة، ويمكن وضع كافة التلاوات المفضلة في قائمة واحدة.

الميزة الثانية : سهولة التسجيل من إذاعة القرآن الكريم.

الميزة الثالثة: سهولة تحميل التلاوات لكل قارئ.

الميزة الرابعة : يمكن لتطبيق قرآن الكريم أن يعرض التلاوات المستمع إليها من الاحدُ إلى الاقدم.

الميزة الخامسة : أن واجهة تطبيق القرآن الكريم مصممة بشكل سهل بحيث يمن للمستخدم ان يستعمله دون صعوبة.

الميزة السادسة : صمم تطبيق القرآن الكريم ليسهل على المكفوفين وضعاف النظر استخدامه دون اعناء.

الميزة السابعة : يمكن لمستخدم التطبيق أن يبحث بسهولة مطلقة عن القارئ السور والآيات، كما يستخدم التطبيق 15 لغة.

دعاء ختام القرآن الكريم :

اللهم لك الحمد أنت نور السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد.أنت قيوم السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد.أنت فاطر السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد. أنت الحق و قولك الحق و وعدك الحق و لقاؤك الحق والجنة حق و النار حق و النبيون حق و الساعة حق. أنت الأول فليس قبلك شي و أنت الآخرفليس بعدك شي و أنت الظاهر فليس فوقك شي و أنت الباطن فليس دونك شي.أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شي قدير.تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب.

اللهم يا رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل يا فاطر السموات و الأرض يا عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم أهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت و اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت ربنا و تعاليت. لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول و خيرا مما نقول و لك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالإسلام و لك الحمد بالإيمان و لك الحمد بالقرآن لك الحمد أن بلغتنا رمضان.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين و إلى جناتك سابقين. برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم تقبل صيامنا و قيامنا و سائر أعمالنا.

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا و نحن نعلم و نستغفرك لما لا نعلم.