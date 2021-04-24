د. الهندي يدعو للمشاركة في انتفاضة رمضان المقدسية ويحث "السلطة" على تفعيل المقاومة الشعبية

دعا د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت 24/4/2021، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للمشاركة في "انتفاضة رمضان المقدسية"، حاثاً السلطة على تفعيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية.

وأكد د. الهندي، في تصريح صحفي خاص بوكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن أهل القدس اليوم بانتفاضتهم المُباركة يستنفرون أحرار الأمة وقادتها عرباً ومسلمين وأحرار العالم لفضح هذا الكيان العنصري الغاصب، الذي يُمارس كل جرائم العنف والعنصرية بحق أهل القدس.

ولفت إلى وجود عشرات العصابات الإجرامية التي تدعو لإبادة العرب وحرقهم أمثال عصابة كاخ، وأمناء الهيكل وشباب التلال وأبناء يهودا الذين لا يصنفهم أحداً عصابات إرهابية فيما يصنف العالم الديمقراطي وبعض الحكام العرب المقاومة الفلسطينية إرهاب.

ووجه د. الهندي تحية إكبار لأهلنا في القدس للمرابطين والمرابطات في الأقصى، الذين اختارهم الله عز وجل للقيام بواجب الدفاع عن مسرى نبينا محمد صلى الله وعليه وسلم، نيابة عن كل المسلمين.

وقال د. الهندي:" إن أهل القدس يُفاجئون العدو كلَ مرة، فكلما تَوهم أنه أجهز عليهم وأرهقهم وطبعهم بمكره ودهائه خرجوا إليه من حيث لا يحتسب ثوار مرابطون صائمون لربهم عابدون، ولأقصاهم حماة يدافعون."

ودعا د. الهندي الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للانخراط في انتفاضة رمضان المقدسية، لافتاً إلى أن مشاركة شعبنا اليوم في ثورة أهل القدس والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تختلف من منطقة إلى أخرى.

ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد أهل الضفة للانتفاض على حواجز الاحتلال الجبان الذين يحسبون كل صيحة عليهم... مستدركا بالقول :"أما السلطة فإنها إذا كانت جادة في المشاركة في التصدي لجرائم العدو فلا أقل من تفعيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية التي اتُفق عليها في لقاء الأمناء العامين".

وتابع د. الهندي :"إن هذا هو عهد أهل فلسطين والقدس والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"