منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول عبر نظام نور

منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية بشان الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية وجاءت فكرة المنصة في قت تشهد فيه البلاد انتشار واسع لفيروس كورونا في جميع المحافظات ما دفع السلطات ووزارة التربية والتعليم إلى الإقرار بتعليق التعليم الوجاهي واعتماد التعليم عن بعد وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين من الإصابة بالعدوى ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين حول المنصة التعليمة سنتعرف معًا على طريقة تسجيل الدخول ، تابع معنا .

هذه المقالة لاقت اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور بشان منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول وتم إنشاؤها في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية وذلك لتكون بديل للعملية التعليمية التي توقفت في معظم البلاد في الفترة الأخيرة وكانت المنصة وتعتبر المنصة وسيله ناجحة تم من خلالها إثبات نجاح التعليم الإلكتروني في المملكة .

تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية :

أولاً: التسجيل على منصة مدرستي يكون اون لاين بالكامل .

ثانيًا: الضغط على خيار “تسّجيل الدخول” والذي يتواجد في قمة الصفحة تجاه الشمال وملون بلون أحمر.

ثالثًا: تبدأ عدة خيارات بالظهور ويتم اختيار “تسجيل الدخول عبر حساب ميكروسوفت”.

رابعًا: كتابة اسم المستخدم بالإضافة إلى كلمة السر الخاصة بالشخص.

خامسًا: يتم النقر على كلمة “تسجيل الدخول” بعدها يُصبح المستخدم داخل الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي.

ويكون التسجيل باسم الطالب الرباعي ، ثم كلمة السر ورموز التحقيق .

خدمات منصة مدرستي التعليمية :

تستطيع الطالب الاستعلام عن الجدول الدراسي الخاص به. تُتيح عدد الحصص الدراسية يوميًا، كما يتم تسجيل للغياب والحضور لكل طالب. كما توّفر إمكانية التواصل مع أولياء الأمور؛ للمتابعة من حيث السلوك والمستوى الدراسي.

رابط منصة مدرستي :

إليكم رابط منصة مدرستي ويترتب عليكم نسخة ولصقة على منصة البحث الخاصة بجوجل كروم أو أي متصفح آخر وهو (https://schools.madrasati.sa )

الدخول لمنصة مدرستي عبر نظام نور :

أولاً: تتمثل الدخول على رابط نظام نور، ثم النقر على الخيار الخاص ب “تسجيل الدخول”.

ثانيًا: الضغط على خيار تسجيل الدخول من خلال نظام نور.

ثالثًا: يتم كتابة الام الخاص بالمستخدم وكلمة سر ولي أمر الطالب.

رابعًا: فور النقر على كلمة “دخول” سينتقل المستخدم الى الصفحة الرئيسية للمنصة.

رابط نظام نور :

إليك رابط نظام نور الالكتروني وهو على النحو https://schools.madrasati.sa/

منصة مدرستي بث مباشر :