مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة رونلدو الى صفوفه

أكدت مصادر إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبدى رغبة حقيقية باستعادة نجمه البرتغالي السابق، كريستيانو رونالدو، لتمثيل صفوفه.

ووفقا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، فأن المسؤولين في مانشستر يونايتد، تواصلوا مع وكيل أعمال رونالدو، جورجي مينديز، للاستفسار حول إمكانية عودة اللاعب إلى مانشستر.

و يأتي طلب "الشياطين الحمر" بعد "فشل" رونالدو في عبور 16 جولة مع فريقه الإيطالي يوفنتوس هذا الموسم، حيث فشل رونالدو في تحقيق فوزه المثالي في المواسم الثلاثة التي قضاها في يوفنتوس ، خاصة في دوري الأبطال.

و يأمل مانشستر يونايتد لاعادة النجم البرتغالي إلى صفوفه بعد ان قضى معه أياما من النجاح من 2003 إلى 2009.

و ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف عام 2022 ، مما يعني أنه سيتعين على الفريق بيعه في الصيف المقبل ، أو ا السماح برحيله "مجانًا" في عام 2022.