سكان مستوطنات غلاف غزة يشتكون: ليلة مرعبة اطلقت فيها عشرات الصواريخ

اشتكى سكان مستوطنات غلاف غزة من حالة الرعب التي سيطرت عليهم الليلة الماضية بعد قيام المقاومة الفلسطينية باطلاق عدد من الصواريخ، في اطار الرد على اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة.

و صرح عدد من سكان مستوطنة "العين الثالثة" في غلاف غزة ان الليلة الماضية كانت ليلة عاصفة وقد ذكرتهم بماضي لطالما ارادوا نسيانه .

و يقول سكان المستوطنة "الإسرائيلية": "تلقى سكان غلاف غزة ما يقارب 36 صاروخ اطلقت من القطاع، حيث كانت ليلة مرعبة سمعت خلالها اصوات الانفجارات وصفارات الإنذار، هذا ما كنا نحاول نسيانه وتجاوزه".

اما ميراف كنان احدى سكان "العين الثالثة"، فتحدثت عن حالة الخوف التي سيطرت عليهم قائلة: " ان التدحرج من تصعيد لاخر قد سبب لهم الافلاس والانهيار الاقتصادي"، مطالبة حكومة الاحتلال بإيجاد حل .

بدورها قالت افيفا بولد: "عندما يقولون انه ليس هناك اصابات فهذا غير صحيح فقد اسرع الاطفال للملاجئ وقد اصبنا بحالة من الذعر وفي ساعات الفجر الاولى لم تكن ال 15 ثانية كافية للوصول الى الملاجئ ".

وكانت المقاومة في غزة دكت مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات واعتقالات وضرب وتدنيس لباحات الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين.