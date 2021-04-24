البطش : ما يدور في القدس معركة لإثبات السيادة الوطنية والرد على الإحتلال كان واضحاً

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش اليوم السبت 24/4/2021، أن ما يدور في القدس هي معركة لإثبات السيادة الوطنية وحماية السيادة الربانية في المدينة المقدسة.

وقال البطش خلال وقفة إسناد للمقدسيين في مدينة غزة، "ما شهدناه أمس من بطولات في القدس ما هي إلا تعبيراً عن وحدة شعبنا، مشيراً إلى أن الرد كان واضحاً بشأن العدوان في القدس فهي عاصمة السيادة الفلسطينية.

وتابع ""كلنا خلف المقدسيين"، مطالباً بضرورة استمرار فعاليات الإسناد الشعبي والهبة الرمضانية في المخيمات وفي القدس والضفة وغرة والشتات والداخل المحتل، دعماً واسناداً للمقدسيين.

وقال البطش لأبناء شعبنا في القدس: "أنتم لستم وحدكم ثقوا أننا خلفكم، وأنَّ هناك أوفياء لن يترددوا بأن يكونوا في خندق المواجهة مع الاحتلال"، داعياً لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لجمع الشمل الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لحماية الحقوق.

وجدد تأكيده على ضرورة استمرار الفعاليات المساندة للقدس حتى تسقط الرموز الصهيونية المزيفة ونثبت روايتنا في القدس، مشدداً على أن المعركة لن تنتهي حتى نثبت حقنا في القدس وخاصة أن المقدسيين اثبتوا كيف يُدار الصراع.

وحيا البطش أهالي القدس والضفة وغزة والداخل المحتل والشتات، وللمقاومة المرابطة على الزناد، مشيراً الى أننا لن نتراجع عن معركتنا وسنخوضها بكامل تفاصيلها.







